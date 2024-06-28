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Быханов Феодор Емельянович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Быханов Феодор Емельянович
Тип записи
о браке
Номер записи
311-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.11.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
01.11.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 340
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Фотиев Порфирий Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сироткина Неонила Григорьевна, дочь унтер-офицера (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Быханов Феодор Емельянович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фотиев Исайя Феодотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соколов Трофим Емельянович, солдат (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сироткин Иван Данилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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