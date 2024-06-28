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Сироткина Неонила Григорьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сироткина Неонила Григорьевна
Тип записи
о браке
Номер записи
311-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
01.11.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь унтер-офицера
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
01.11.1887
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 340
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Фотиев Порфирий Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сироткина Неонила Григорьевна, дочь унтер-офицера (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Быханов Феодор Емельянович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фотиев Исайя Феодотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соколов Трофим Емельянович, солдат (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сироткин Иван Данилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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