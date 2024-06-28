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Дяголев Евдоким

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Дяголев Евдоким
Тип записи
о браке
Номер записи
309-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.10.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
11.10.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 340
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Дяголев Иван Игнатьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сысуева Агапия Павловна, крестьянская вдова (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Даголев Николай Егорович, рядовой (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дяголев Евдоким, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степанищев Феодор Кузьмич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фотиев Дмитрий Феодорович, рядовой (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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