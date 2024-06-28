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Уткин Роман Игнатьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Уткин Роман Игнатьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
308-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.10.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
рядовой
Нас. Пункт приписки
с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
05.10.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 340
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Логинов Александр Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Утелева Александра Федоровна, крестьянская дочь (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Авксанов Степан Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иванов Антон Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Утелев Феодор Андреевич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Уткин Роман Игнатьевич, рядовой (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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