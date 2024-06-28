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Мокшава Феадосья Ильинична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Мокшава Феадосья Ильинична
Тип записи
о браке
Номер записи
304-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.02.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Морга, Чеберчинская вол., Алатырский у., Симбирская губ.
Дата брака
04.02.1887
Возраст (лет)
21
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 338
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Храпунов Константин Григорьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мокшава Феадосья Ильинична, крестьянская девица (с. Морга, Чеберчинская вол., Алатырский у., Симбирская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рузаев Иван Алексеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баганов Андрей Павлович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сапрыкин Трофим Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Старухин Иван Стефанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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