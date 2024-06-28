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Чернышев Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чернышев Василий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
303-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
04.02.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 338
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Кирин Димитрий Мокеевич, уволенный в запас, Армии 5 Туркестанского линейного батальона, рядовой (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Трубинских Анисья Михайловна, крестьянская девица (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Чернышев Василий Иванович, солдат (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Степанищев Никита Матвеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коратаев Филипп Трофимович, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бредихин Иав Кириллович, солдат (с. Таволжанка, Борский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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