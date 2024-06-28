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Кирин Димитрий Мокеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кирин Димитрий Мокеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
303-б
Роль персоны
Жених
Дата события
04.02.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
уволенный в запас, Армии 5 Туркестанского линейного батальона, рядовой
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
04.02.1887
Возраст (лет)
28
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 338
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Кирин Димитрий Мокеевич, уволенный в запас, Армии 5 Туркестанского линейного батальона, рядовой (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Трубинских Анисья Михайловна, крестьянская девица (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Чернышев Василий Иванович, солдат (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Степанищев Никита Матвеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коратаев Филипп Трофимович, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бредихин Иав Кириллович, солдат (с. Таволжанка, Борский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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