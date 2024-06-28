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Фатиев Дмитрий Федотович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фатиев Дмитрий Федотович
Тип записи
о браке
Номер записи
302-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
02.02.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 338
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Колесников Фаддей Никитич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фотиева Агапия Ивановна, крестьянская вдова (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дяголев Егор Андреевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузнецов Егор Федотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Фатиев Дмитрий Федотович, солдат (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Манин Кассиан Иванович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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