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Горлов Михаил Анисимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горлов Михаил Анисимович
Тип записи
о браке
Номер записи
300-б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.02.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
02.02.1887
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 337
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Горлов Михаил Анисимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Константинова Наталия Семеновна, мещанская девица (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Зюзин Иван Алексеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горлов Варлаам Меркулович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Константинов Михаил, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Константинов Косьма, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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