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Вергизов Феодосий Дементьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Феодосий Дементьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
299-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.02.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
02.02.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 337
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Вергизов Феодор Фадеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Корнева Евдокия Иларионовна, крестьянская девица (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Алексей Герасимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Феодосий Дементьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корнев Александр Иларионович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Нагаров Иван Алексеевич, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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