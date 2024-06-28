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Фатиев Иван Феодотович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фатиев Иван Феодотович
Тип записи
о браке
Номер записи
298-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
02.02.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 337
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Сироткин Иакинф Никифорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фатиева Татьяна Амосовна, крестьянская девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Смирнов Никифор Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Смирнов Григорий Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Леонов Давыд Ильич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фатиев Иван Феодотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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