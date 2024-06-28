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Корнев Кирилл Семенович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Корнев Кирилл Семенович
Тип записи
о браке
Номер записи
297-б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.02.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
02.02.1887
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 337
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Корнев Кирилл Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Морозова Анна Ивановна, крестьянская девица (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Фролов Никита Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Старухин Иван Стефанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сатчиков Косьма Григорьевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пермков Павел Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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