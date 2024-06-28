Долгих Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих Софья Николаевна

Долгих Софья Николаевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Долгих Софья Николаевна
Тип записи
о браке
Номер записи
295-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.01.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
30.01.1887
Возраст (лет)
22
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 336
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Фотиев Карп Симонович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Долгих Софья Николаевна, крестьянская девица (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Фотиев Тимофей Данилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Паневин Кондрат Александрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Николаевич, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Долгих Илья Иванович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close