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Кузьмин Иван Стефанович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кузьмин Иван Стефанович
Тип записи
о браке
Номер записи
293-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
23.01.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 336
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Крицын Прохор Перфилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Надежкина Иулитта Сильвестровна, крестьянская девица (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Чиндяев Григорий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зотов Иустин, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузьмин Иван Стефанович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Акимушкин Ермолай Афанасьевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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