Чиндяев Иона Тимофеевич
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Чиндяев Иона Тимофеевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 292-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 11.01.1887
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 11.01.1887
- Возраст (лет)
- 19
- Возраст (месяцев)
- 6
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Благосклонов Николай
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 335
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Чиндяев Иона Тимофеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Офтина Мария Филипповна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Григорий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чиндяев Фаддей Гаврилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Леонтьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Офтин Роман Леонтьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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