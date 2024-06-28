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Наумов Лаврентий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Наумов Лаврентий Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
291-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.01.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
11.01.1887
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 335
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Офтин Зиновий Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфимова Параскева Федоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Наумов Лаврентий Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Павел Фролович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рязаев Максим Остафьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михайлов Петр Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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