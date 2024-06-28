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Кузнецов Фома Ильич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кузнецов Фома Ильич
Тип записи
о браке
Номер записи
289-б
Роль персоны
Жених
Дата события
11.11.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
11.11.1888
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Кузнецов Фома Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Родионова Ксения Ивановна, крестьянская дочь (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Курницев Сергей Дмитриевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сапрыкин Трофим Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Вишняков Иван Семенович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бакалов МАксим Антонович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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