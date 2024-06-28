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Коргин Иван Ефимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Коргин Иван Ефимович
Тип записи
о браке
Номер записи
288-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
11.11.1888
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Горбунов Александр Александрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Катуркина Пелагея Николаевна, крестьянская дочь (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Горбунов Михаил Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петров Герасим Филиппович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коргин Иван Ефимович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Табаков Герасим Тихонович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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