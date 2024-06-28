Катуркина Пелагея Николаевна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Катуркина Пелагея Николаевна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 288-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 11.11.1888
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. Пункт приписки
- с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 11.11.1888
- Возраст (лет)
- 23
- Священнослужители
- священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 327
- Полная запись МК
- Счёт браков: 19
Жених - Горбунов Александр Александрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Катуркина Пелагея Николаевна, крестьянская дочь (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Горбунов Михаил Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петров Герасим Филиппович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коргин Иван Ефимович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Табаков Герасим Тихонович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.