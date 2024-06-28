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Васякин Иван Николаевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васякин Иван Николаевич
Тип записи
о браке
Номер записи
287-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
11.11.1888
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Дмитриев Кирилл Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Вишнякова Анна Семеновна, крестьянская дочь (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Васякин Иван Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитриев Владимир Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Маслов Устин Харитонович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Вишняков Тит Григорьевич, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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