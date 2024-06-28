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Горбунов Максим Степанович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Максим Степанович
Тип записи
о браке
Номер записи
285-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
09.11.1888
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 326
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Овчинников Трофим Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Русанова Александра Трифоновна, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Горбунов Максим Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Овчинников Емельян Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Логгинов Владимир Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дорофеев Петр Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: I стола: метрическое свидетельство написано 24.04.1901
Примечание / Дополнительно
I стола: метрическое свидетельство написано 24.04.1901
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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