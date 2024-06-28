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Пыринов Павл Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Пыринов Павл Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
284-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.11.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
06.11.1888
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 326
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Вергизов Кассиан Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Князева Параскева Яковлевна, крестьянская дочь (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Яков Герасимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Яков Дементьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Князев Александр Никитич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пыринов Павл Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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