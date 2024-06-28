Гостев Евтихий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГостев Евтихий Матвеевич

Гостев Евтихий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Гостев Евтихий Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
282-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.10.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
30.10.1888
Возраст (лет)
17
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 326
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Гостев Евтихий Матвеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дяголева Агапия Егоровна, крестьянская дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Смирнов Ефросим Кузьмич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чернышев Иван Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Колесников Фаддей Никитич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дяголев Минай Егорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close