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Потапова Анна Иудична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Потапова Анна Иудична
Тип записи
о браке
Номер записи
281-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.10.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
30.10.1888
Возраст (лет)
17
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 325
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Иудин Гурий Харитонович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Потапова Анна Иудична, крестьянская дочь (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Василий Филиппович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузнецов Егор Феофитович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соболев Феодот Васильевич, крестьянин (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зайцев Егор Степанович, крестьянин (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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