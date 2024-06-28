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Смирнов Ефрем Кузьмич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Смирнов Ефрем Кузьмич
Тип записи
о браке
Номер записи
280-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.10.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
09.10.1888
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 325
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Палатов Елизар Федотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Феодора Григорьевна, крестьянская дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Степанищев Афанасий Прокопьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Палатов Григорий Прокопьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Смирнов Павел Никифорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Смирнов Ефрем Кузьмич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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