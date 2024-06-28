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Манина Надежда Терентьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Манина Надежда Терентьевна
Тип записи
о браке
Номер записи
278-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.08.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
21.08.1888
Возраст (лет)
18
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 325
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Лагибин Трофим Маркович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Манина Надежда Терентьевна, крестьянская девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гостев Матвей Павлович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Маньшин Иван Меркулович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Бирюков Иван Петрович, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Манин Емельян Вуколович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сахолов Михаил Фролович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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