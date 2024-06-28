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Кирин Иван Мокеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кирин Иван Мокеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
275-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.02.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
19.02.1888
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 324
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Сизов Степан Григорьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Быханова Мария Терентьевна, крестьянка (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Кирин Иван Мокеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Корнев Александр Иларионович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Смирнов Григорий Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шабанов Авксентий, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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