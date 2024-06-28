Быханова Мария Терентьевна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Быханова Мария Терентьевна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 275-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 19.02.1888
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 19.02.1888
- Возраст (лет)
- 45
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 324
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Сизов Степан Григорьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Быханова Мария Терентьевна, крестьянка (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Кирин Иван Мокеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Корнев Александр Иларионович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Смирнов Григорий Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шабанов Авксентий, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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