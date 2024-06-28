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Солдатов Карп Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Солдатов Карп Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
272-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.01.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
24.01.1888
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 323
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Солдатов Карп Васильевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Манина Пелагея Михайловна, крестьянская девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гостев Матвей Павлович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чернышев Иван Гаврилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Манин Терентий Вуколович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Брагин Василий Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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