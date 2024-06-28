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Ладажева Феврония Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ладажева Феврония Тимофеевна
Тип записи
о браке
Номер записи
270-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.01.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
15.01.1888
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 323
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Зюзин Савва Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ладажева Феврония Тимофеевна, крестьянская дочь (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Зюзин Павел Карпович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Евстафий Семенович, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ладажев Дмитрий Ильич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ладажев Спиридон Ильич, унтер офицер (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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