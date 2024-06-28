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Вергизов Яков Герасимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Яков Герасимович
Тип записи
о браке
Номер записи
269-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.11.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
12.11.1889
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 328
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Поляков Исаак Ионович, крестьянин (с. Корнеевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Вергизова Феодора Ивановна, крестьянская вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Коренских Максим Михайлович, крестьянин (с. Денисовка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Артеменков Кассиан Петрович, крестьянин (с. Денисовка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Вергизов Василий Дементьевич, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Вергизов Яков Герасимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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