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Фотиев Тимофей Данилович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фотиев Тимофей Данилович
Тип записи
о браке
Номер записи
268-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
08.11.1889
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Фотиев Мирон Семенович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Быханова Агапия Сергеевна, крестьянская девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Фотиев Тимофей Данилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузнецов Фрол Кодратович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Быханов Игнатий Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Быханов Захар Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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