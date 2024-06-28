Иванов Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Владимир Егорович

Иванов Владимир Егорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванов Владимир Егорович
Тип записи
о браке
Номер записи
267-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.11.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
03.11.1889
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Титов Стефан Ермолаевич, новокрещенный из татар (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Макарова Мария Григорьевна, мещанская девица (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Горбунов Иона Афанасьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иванов Владимир Егорович, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Макаров Феофил Яковлевич, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хитов Онисим Васильевич, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close