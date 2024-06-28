Бертякова Соломония Родионовна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Бертякова Соломония Родионовна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 266-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 01.11.1889
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. Пункт приписки
- д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 01.11.1889
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 327
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - Иванов Мирон Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бертякова Соломония Родионовна, крестьянская дочь (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Логинов Иван Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бертяков Терентий Максимович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Князев Егор Петрович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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