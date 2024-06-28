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Иванов Мирон Егорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванов Мирон Егорович
Тип записи
о браке
Номер записи
266-б
Роль персоны
Жених
Дата события
01.11.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
01.11.1889
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Иванов Мирон Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бертякова Соломония Родионовна, крестьянская дочь (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Логинов Иван Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бертяков Терентий Максимович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Князев Егор Петрович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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