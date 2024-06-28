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Логинов Ефим Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Логинов Ефим Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
264-б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.10.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
27.10.1889
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 326
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Логинов Ефим Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Филиппова Марфа Васильевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Логинов Михаил Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иванов Фока Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рязаев Влас Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филиппов Иван Кузьмич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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