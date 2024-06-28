Шушляев Никифор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШушляев Никифор Васильевич

Шушляев Никифор Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Шушляев Никифор Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
263-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
27.10.1889
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 326
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Дяголев Владимир Эммануилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пешкова Васса Михайловна, солдатская девица (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Дяголев Егор Емельянович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дяголев Мирон Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шушляев Никифор Васильевич, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пишков Алексий Григорьевич, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close