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Сараев Василий Евграфович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Василий Евграфович
Тип записи
о браке
Номер записи
261-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
22.10.1889
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 325
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Сараев Иван Тихонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кирдинева Домна Васильевна, крестьянская вдова (с. Колок, Тупиковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Сараев Василий Евграфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сараев Феодор Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егоров Иларион, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Прокопиев Андрей, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иванов Фаддей, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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