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Фандеев Осип Карпович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фандеев Осип Карпович
Тип записи
о браке
Номер записи
259-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.10.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
13.10.1889
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 325
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Сараев Яков Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кирдищева Параскева Павловна, крестьянская девица (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Сараев Василий Евграфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Титов Кирилл Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Фандеев Осип Карпович, солдат (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кирдищев Василий Васильевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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