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Баганов Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Баганов Михаил Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
254-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.01.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
30.01.1889
Возраст (лет)
18
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 323
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Баганов Михаил Васильевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Есипова Васса Никифоровна, крестьянская девица (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Баганов Андрей Павлович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дяголев Евдоким, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Есипов Прокопий Семенович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Постников Максим Никитич, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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