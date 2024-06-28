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Борисов Илья Яковлевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Борисов Илья Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
253-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
27.01.1889
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 323
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Баюшев Василий Васильевич, рядовой (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Горлова Евгения Трофимовна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Кузьмин Иван Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Борисов Илья Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Зюзин Иван Алексеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Горлов Иоаким Меркулович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1851 ст.
Неизвестно
Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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