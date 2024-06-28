Политова Лукерья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолитова Лукерья Лукьяновна

Политова Лукерья Лукьяновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Политова Лукерья Лукьяновна
Тип записи
о смерти
Номер записи
2523-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
11.09.1861
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдатка
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Красносамарский Иоанн, дьячек Самуилов Иларион, дьячек Никитин Григорий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 42
Полная запись МК
Счёт умерших: 31 муж
Умерш. - Политов Максим, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Политова Лукерья Лукьяновна, солдатка (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: ребенок незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
ребенок незаконнорожденный
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close