Злобин Карп Феодорович
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Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Злобин Карп Феодорович
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 2504-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 04.08.1861
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата смерти
- 04.08.1861
- Возраст (лет)
- 8
- Причина смерти
- от поноса
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Красносамарский Иоанн; Совершал погребение: священник Красносамарский Иоанн, дьячек Самуилов Иларион, дьячек Никитин Григорий
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 39
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 24 муж
Умерш. - Злобин Карп Феодорович, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Злобин Феодор Иванович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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