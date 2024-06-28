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Иван Матвеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иван Матвеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
2496-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
30.07.1861
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Красносамарский Иоанн, дьячек Самуилов Иларион, дьячек Никитин Григорий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 38
Полная запись МК
Счёт умерших: 31 жен
Умерш. - Анисья Ивановна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Иван Матвеевич, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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