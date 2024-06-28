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Паневина Татьяна Абрамовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Паневина Татьяна Абрамовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2495-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.07.1861
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Дата смерти
30.07.1861
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Красносамарский Иоанн, дьячек Самуилов Иларион, дьячек Никитин Григорий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 38
Полная запись МК
Счёт умерших: 30 жен
Умерш. - Паневина Татьяна Абрамовна, дочь
Отец умерш. - Паневин Абрам Флорович, билетный солдат
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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