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Стефанида Феодоровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Стефанида Феодоровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2485-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.07.1861
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
14.07.1861
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Красносамарский Иоанн, дьячек Самуилов Иларион, дьячек Никитин Григорий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 36
Полная запись МК
Счёт умерших: 24 жен
Умерш. - Стефанида Феодоровна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Феодор Денисович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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