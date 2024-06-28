Никифор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Васильевич

Никифор Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Никифор Васильевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2459-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.03.1861
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
15.03.1861
Возраст (лет)
38
Причина смерти
от водянки
Священнослужители
Исповедывал: священник Красносамарский Иоанн; Совершал погребение: священник Красносамарский Иоанн, дьячек Самуилов Иларион, дьячек Никитин Григорий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 31
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Никифор Васильевич, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1820 ст.
15.03.1861 ст.
Вечкилей, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close