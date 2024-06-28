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Гостев Тимофей Антонович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Гостев Тимофей Антонович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2453-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.02.1861
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
отставной солдат
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
03.02.1861
Возраст (лет)
55
Причина смерти
от горячки
Священнослужители
Исповедывал: священник Красносамарский Иоанн; Совершал погребение: священник Красносамарский Иоанн, дьячек Самуилов Иларион, дьячек Никитин Григорий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 30
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Гостев Тимофей Антонович, отставной солдат (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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