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Ксенофонт Зотович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ксенофонт Зотович
Тип записи
о смерти
Номер записи
2451-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
28.01.1861
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 29
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Гликерия Васильевна, второбрачная жена (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Ксенофонт Зотович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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