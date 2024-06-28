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Евфросиния Феодоровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Евфросиния Феодоровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2445-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.12.1860
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственного ведомства ?
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
16.12.1860
Возраст (лет)
72
Причина смерти
натуральною
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.15, д.1583, лист: 28
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Евфросиния Феодоровна, государственного ведомства ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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